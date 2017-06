Ventura: obiettivo vincere e migliorare

ROMA, 10 GIU - ''Goleada? Mi sembra una parola forte in una partita internazionale. Il Liechtenstein non è il Brasile ma tre giorni fa ha pareggiato con la Finlandia. Ha subito una goleada solo a settembre, poi nessuno ne ha più fatte. Sarà una gara diversa da quelli che molti pensano. L'obiettivo è vincere e migliorare". Così il commissario tecnico azzurro, Gian Piero Ventura alla vigilia della sfida con il Liechtenstein. valida per le qualificazioni mondiali. Il ct non si è sbilanciato troppo sulla formazione ma ha lasciato intendere che probabilmente ci sarà spazio per il giovane Pellegrini. ''"La formazione è la solita - le parole di Ventura in conferenza stampa - Gioca Buffon e poi altri dieci. Pellegrini titolare? Probabilmente si".