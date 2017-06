Samp: Schick alla Juve, è fatta

GENOVA, 10 GIU - Era nell'aria ma ora sono stati definiti anche i dettagli: l'attaccante della Sampdoria Patrick Schick passa alla Juventus. Si attende soltanto l'ufficialità. L'intesa definitiva è stata raggiunta dai dirigenti bianconeri e blucerchiati a Milano a margine dell'assemblea di Lega: la Juventus pagherà la clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro. Nei prossimi giorni toccherà al tecnico della Juve Massimiliano Allegri decidere se tenere il giocatore a Torino oppure dare il via libera per la cessione in prestito. La cifra di 25 milioni potrebbe diminuire in caso di contropartite tecniche che saranno discusse da Sampdoria e Juventus nei prossimi giorni.