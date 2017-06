Tv: De Siervo, presto Vivendi contro Sky

MILANO, 10 GIU - "E' in fase di definizione la situazione complessa di Vivendi, Telecom e Mediaset: a un certo punto arriverà a maturazione e al colosso Sky si contrapporrà quello Vivendi-Mediaset-Telecom. Quindi non sono preoccupato": così l'ad di Infront, Luigi De Siervo, dopo la prima asta sui diritti tv della Lega Serie A andata a vuoto. Per l'advisor dei club "non c'è deflazione" e se non andasse in porto il polo Vivendi-Telecom-Mediaset "il canale della Lega sarebbe l'unica ipotesi plausibile", ha aggiunto.