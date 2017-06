Serie A con Var, aboliti arbitri porta

MILANO, 10 GIU - Dalla prossima stagione in Serie A sarà attivo il Var, il sistema di assistenza tecnologica per gli arbitri, e di conseguenza verranno aboliti gli addizionali di porta. "La Fifa non ha ancora comunicato la decisione ma tutti i segnali sono chiari, si partirà da inizio campionato - ha detto il presidente della Figc Carlo Tavecchio, dopo l'assemblea della Lega Serie A che guida da commissario -. Abbiamo chiesto alle società un po' di comprensione, in ogni stadio avremo bisogno di una sala, otto telecamere. La Lega sosterrà il costo, nell'ordine di 2 milioni. Il Crotone giocherà le prime due partite in casa per permettere al Cagliari di giocare le prime due in trasferta e poter finire il suo stadio".