Benevento: Vigorito, nessun gemellaggio

BENEVENTO, 10 GIU - Gemellaggio con qualche grande società di calcio come ad esempio il Napoli? "Gemellaggi non ne faccio con nessuno. Io sono socio unico. Quando mi gemello con qualcuno ci rimetto dei soldi, per questo preferisco rimanere da solo". Lo ha detto ai giornalisti Oreste Vigorito, presidente del Benevento calcio, neopromossa in Serie A, a margine della manifestazione che si è svolta nel Palazzo Paolo V, a Benevento, dove il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto lo stesso presidente, l'allenatore Marco Baroni, i calciatori e lo staff del Benevento.