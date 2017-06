Heynckes: Kroos dovrebbe ritirarsi ora

ROMA, 10 GIU - Jupp Heynckes ha parlato di uno dei pilastri del Real Madrid, Toni Kroos, che ebbe alle proprie dipendenze quando allenava il Bayern Monaco, firmando il 'triplete' Champions-Coppa di Germania-Bundesliga. Secondo l'ex attaccante del Borussia Moenchengladbach ed ex tecnico, il regista del Real Madrid "dovrebbe appendere le scarpe al chiodo", sebbene abbia ancora soltanto 27 anni. "Kroos - le parole di Heynckes - ha già vinto la Champions per ben tre volte (2013 col Bayern, 2016 e 2017 col Real), è stato fra i protagonisti del 'triplete' del Bayern, ha sollevato al cielo la Coppa del mondo in Brasile con la Germania - ha detto, a Sport Bild - per me dovrebbe appendere le scarpe al chiodo in questo momento... Toni è uno stratega, è migliorato molto nel Real Madrid, divenendone pilastro. Gioca come ogni tecnico vorrebbe e ha ancora fame. Non credo, però, abbia intenzione di lasciare il calcio giocato". Anche perché, lo stesso giocatore tedesco ha replicato secco: "Non posso lasciare solo perché ho vinto tutto".