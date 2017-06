Azzurri, tornano Buffon e Chiellini

FIRENZE, 10 GIU - Ultimo allenamento oggi a Coverciano per la Nazionale attesa domani a Udine dalla gara con il Liechtenstein valida per le qualificazioni mondiali (ore 20,45). Dopo la consueta parte atletica, gli azzurri hanno svolto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche: Gian Piero Ventura punta riproporre anche per quest'ultimo impegno della stagione prima della pausa estiva il modulo 4-2-4 con l'obiettivo di vincere con una goleada dato che la differenza reti è +8 a favore della Spagna. Rispetto al test con l'Uruguay rientreranno Buffon e Chiellini e per il centrocampo salgono le quotazioni di Pellegrini. Nel pomeriggio a partenza da Firenze con un charter per Trieste, poi trasferimento il pullman allo stadio Friuli di Udine. A dirigere domani sarà l'arbitro scozzese Kevin Clancy.