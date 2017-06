Mahrez verso addio Leicester,vuole Barça

ROMA, 10 GIU - Riyad Mahrez è il nome caldo per il mercato estivo del Barcellona. Il fantasista del Leicester in passato è stato nel mirino dei dirigenti blaugrana, ma la conquista della Premier da parte delle 'foxes' aveva fatto tramontare ogni ipotesi di trasferimento dall'Inghilterra alla Spagna. L'algerino era stato dichiarato incedibile e il club blaugrana era stato costretto a rinunciare alle proprie pretese. Adesso, però, gli scenari sono mutati ed è stato lo stesso Mahrez a chiedere al proprio club il trasferimento, attraverso il proprio procuratore, come scrive il Mundo deportivo. Questa volta, però, è stato il Barcellona a rallentare, anche alla luce del rendimento alterno dell'algerino nella passata stagione. Mahrez ha inoltre ricevuto una proposta dall'Arsenal e su di lui ci sarebbe anche Conte con il Chelsea. In ogni caso, al momento, nessuna offerta ufficiale è stata presentata al Leicester. Il costo del cartellino del giocatore dovrebbe essere fissato intorno ai 30 milioni.