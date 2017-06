Under 20: Italia a caccia del 3/o posto

ROMA, 10 GIU - Da un Uruguay all'altro. Dopo la Nazionale maggiore, vittoriosa 3-0 in amichevole a Nizza qualche giorno fa, anche l'Under 20 azzurra si misurerà contro la 'Celeste', ma per il terzo posto nel Mondiale di categoria, che in questi giorni si sta disputando sui campi della Corea del Sud. Domani, nel World cup stadium di Suwon, alle 15,30 locali (le 8,30 italiane), gli azzurrini guidati da Alberico Evani cercheranno di riscattare il ko in semifinale contro l'Inghilterra e di salire sul podio di un torneo che li ha visti protagonisti. "Ambedue le squadre hanno fatto un ottimo percorso - afferma Evani -, sarebbe stato affascinante ritrovarci in finale, sfidandoci per il titolo. Ritrovarci qui significa che il nostro girone di qualificazione era molto difficile. Questo dà maggior valore all'impresa dei ragazzi che domani, sono sicuro, daranno il massimo". Domani, a seguire, sullo stesso campo, alle 19 locali (le 12 italiane), si disputerà la finale per assegnare il titolo iridato fra Inghilterra e Venezuela.