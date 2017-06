Diritti tv: solo 2 le offerte per la A

MILANO, 10 GIU - Sono due, e non tre come inizialmente riferito, le offerte presentate all'asta per i diritti tv della Lega Serie A 2018-21. Si sono fatti avanti Sky (non è chiaro ancora per quali pacchetti) e Perform Group (per i pacchetti C1 e C2, piattaforma internet). Secondo quanto filtra, ci sarebbe stata solo una contestazione al bando e non una proposta economica - come invece era apparso in un primo momento - nella busta presentata da Italia Way Srl (non Italian Way come inizialmente riportato), società collegata all'imprenditore Francesco Di Stefano, il fondatore di Europa 7, protagonista a cavallo fra gli anni '90 e 2000 di una lunga battaglia legale contro Mediaset per l'assegnazione delle frequenze. Una contestazione al bando è stata presentata anche da Mediaset.