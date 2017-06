B.Berlusconi,dedicata a Fondazione Milan

MILANO, 10 GIU - "Sono completamente dedicata ai progetti di Fondazione Milan e sono soddisfatta dei nostri risultati. Sono stata onorata dalla proposta del presidente Li e del dottor Fassone quando mi hanno chiesto di rimanere presidente di Fondazione Milan". Così Barbara Berlusconi, presidente della onlus del club rossonero, che ha fatto da madrina al centro sportivo Cimiano all'evento 'Sport for All' e per inaugurare la nuova edizione degli Special Soccer Camp, due iniziative di inclusione che permettono ai ragazzi con disabilità di fare sport con coetanei a sviluppo tipico. "Crediamo fortemente che lo sport sia uno strumento privilegiato - aggiunge Barbara Berlusconi - attraverso il quale i giovani possono sperimentare valori positivi come la lealtà, l'accettazione dei propri limiti e di quelli altrui e la collaborazione".