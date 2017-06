Bellerin vuole andare nel Barcellona

ROMA, 10 GIU - Hector Bellerin può diventare un rinforzo importante per il Barcellona del nuovo corso Valverde. Il giocatore spagnolo, classe 1995, secondo quanto riferisce As, ha già raggiunto l'accordo con il club blaugrana, non prima di avere comunicato ad Arsene Wenger l'intenzione di tornare in Spagna. Adesso, però, viene la parte più difficile: il presidente blaugrana Bartomeu, con una proposta economica, dovrà convincere infatti sia lo stesso Wenger, sia il proprietario del solidalizio londinese, Stan Kroenke, sia il ceo Ivan Gazidis a mollare il cartellino del difensore. Non è la prima volta che Barca e 'Gunnes' fanno affari: dal 2000, nelle casse dell'Arsenal sono entrati 171 milioni provenienti dalla società catalana, per l'acquisto di Overmars (40), Petit (15), Van Bronckhorst (2), Henry (24), Hleb (16), Fabregas (40), Song (19) e Vermaelen (15). Da Londra a Barcellona sono stati trasferiti solo 37,7 milioni, per il trasferimento di Alexis Sanchez.