Sibilia premia eccellenze Lnd

ROMA, 10 GIU - "Oggi è la festa del baluardo del nostro mondo, la storia del calcio e tutti coloro che, con l'impegno, ci danno la possibilità di giocare ogni giorno, dalle società ai dirigenti sportivi". Con queste parole il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, ha aperto la cerimonia delle benemerenze della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, a Fiumicino. All'evento sono intervenuti, fra gli altri, il presidente della Figc Carlo Tavecchio e il capo del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci. "Se esiste la Lnd e la Figc, il merito è soprattutto per voi che siete qui oggi - ha aggiunto Sibilia -. Grazie per quello che fate per il nostro mondo". Nel corso della cerimonia sono stati insigniti 46 dirigenti federali e di società che hanno acquisito particolari meriti nella promozione e nello sviluppo dell'attività calcistica di base.