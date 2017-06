Diritti tv, tre offerte per serie A

MILANO, 10 GIU - Tre soggetti hanno fatto offerte per l'asta dei diritti tv della Lega Serie A 2018-21. Secondo quanto apprende l'ANSA, nelle buste aperte davanti al notaio ci sono le offerte di Sky, Perform Group e di Italian Way. Anche Tim, così come Mediaset, non ha presentato offerte. "Andremo ad aprire le buste e speriamo che ci siano offerte confacenti agli interessi della Lega di Serie A". Lo dice Carlo Tavecchio, presidente della Federcalcio nonché commissario della Lega di A, lasciando la cerimonia delle benemerenze della Lega Dilettanti in corso a Fiumicino.