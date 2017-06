Real vince e valore della squadra sale

ROMA, 10 GIU - Il Real Madrid moltiplica il valore dei propri calciatori, protagonisti del 'doblete' Liga-Champions. E' quanto emerge da uno studio del sito Transfermakt, secondo cui il valore complessivo della squadra bicampione d'Europa e del mondo si è elevato di 18,5 milioni. Il calciatore che più ha acquisito qualità economica sul mercato è il tedesco Toni Kroos, il cui cartellino passa da un valore di 60 a 70 milioni. Incremento anche per Isco, da 35 a 40, Marcelo (da 32 a 38), Carvajal (da 30 a 32), Casemiro (da 25 a 30), Asensio (da 15 a 20) e Nacho (da 10 a 15). In totale, l'incremento complessivo è di 38 milioni. Fanno da coltraltare il calo di rendimento di alcuni big, come Bale, che scende da 90 a 80 milioni, Modric (da 45 a 40), Pepe (da 5 a 3) e Coentrao (da 7,5 a 5), per una perdita totale di 19,5 milioni. Il valore dell'organico del Real è salito da 764,8 a 783,30 milioni, facendo registrare la più alta crescita in Europa, superiore a quella di Barca (733 milioni), Bayern (566,15) e Manchester City (553,25).