B.Berlusconi, spero Donnarumma rinnovi

MILANO, 10 GIU - "Il nuovo Milan ha bisogno di una bandiera, un giocatore simbolo per i tifosi. Mi auguro che questo giocatore possa essere Donnarumma e che il portiere possa restare a lungo, anche se mi rendo conto che siamo davanti ad una trattativa difficile". Così Barbara Berlusconi, presidente di Fondazione Milan, esprime la sua speranza che Donnarumma possa firmare il rinnovo di contratto con il club rossonero. "Perché Maldini non ha accettato incarichi nel nuovo club? Non posso giudicare le sue scelte - ha replicato Barbara Berlusconi, a margine dell'evento 'Sport For All'organizzata al centro sportivo Cimiano dalla onlus del club - ma avrà avuto le sue motivazioni".