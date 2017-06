Il Fenerbahce vicino a Mathieu del Barca

ROMA, 10 GIU - Jeremy Mathieu, difensore francese del Barcellona, è uno degli obiettivi del Fenerbahce. Mathieu, secondo quanto scrive il quotidiano Fanatik, ha ricevuto offerte da diversi club, ma ha raggiunto un accordo personale con il club turco. Mathieu potrebbe trasferirsi sul Bosforo assieme al fantasista francese di proprietà del Manchester City, Samir Nasri, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito nel Siviglia. Secondo il quotidiano, a questo punto, manca solo l'accordo fra Feberbahce e Barcellona per il futuro del calciatore francese, reduce da una stagione disastrosa. Su Mathieu ci sarebbero anche i greci dell'Olympiacos, i portoghesi dello porting Lisbona e i francesi del Marsiglia. Il francese ha un altro anno di cotratto con il club catalano, ma il suo addio viene dato per scontato.