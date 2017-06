Snai: Italia-Liechtenstein, '2' vale 50

ROMA, 9 GIU - L'Italia di Gian Piero Ventura arriva di slancio alla gara delle qualificazioni per i Mondiali del 2018 contro il Liechtenstein, domenica sera a Udine. Considerata la buona prova contro l'Uruguay in amichevole e il calibro degli avversari (5 ko in altrettante partite del Gruppo G) la quota sugli azzurri vincenti è praticamente una certezza: 1,01 per Snai. Di contro il successo del Liechtenstein è un '2' che rimarrebbe nella storia del calcio e delle scommesse, dato a 50 volte la posta. Anche il pareggio è quasi utopia, dato a quota 20. La difesa del Liechtenstein non brilla per efficienza: 19 reti incassate in 5 gare che fanno presagire un finale largo a favore degli azzurri. Il 4-0 (risultato con cui l'Italia ha vinto anche il match di andata) è il risultato più probabile, a 5,00.