Immobile, mercato non stravolgerà Lazio

FIRENZE, 09 GIU - ''In questi anni il presidente Lotito e il direttore Tare hanno lavorato molto bene, non sono preoccupato quindi che la Lazio possa uscire stravolta e indebolita dal mercato''. Così Ciro Immobile commentando le voci di mercato che danno in partenza molti giocatori biancazzurri tra i più importanti, da Biglia a Keita. ''Abbiamo disputato un bel campionato, con la vittoria della Coppa Italia sarebbe stato da 10, normale che ci siano richieste per i giocatori migliori - ha continuato l'attaccante della Lazio e della Nazionale - Io però sono tranquillo e convinto che la dirigenza saprà come sempre agire nel migliore dei modi''. Anche Andrea Belotti, compagno di squadra in azzurro, è da tempo al centro di rumors. ''Io comunque lo vedo sereno, anche perché si sposerà a breve e quindi - ha sorriso Immobile - sta pensando solo a questo e agli obiettivi imminenti come la prossima gara''.