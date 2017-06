Schalke 04, un italiano in panchina?

BERLINO, 09 GIU - Domenico Tedesco dovrebbe diventare il nuovo allenatore dello Schalke 04. Lo scrivono Dpa e Bild. Tedesco ha 31 anni, è nato a Rossano, in Calabria e vive in Germania da quando aveva due anni. Viene considerato uno dei giovani allenatori di maggior talento in Germania. A inizio marzo ha assunto la guida dell'Erzgebirge Aue, una squadra che in quel momento era ultima nella 2/a Bundesliga (la Serie B tedesca) ed è riuscita a salvarla dalla retrocessione. "All'Aue ha fatto in poco tempo un ottimo lavoro", lo ha elogiato oggi il ct tedesco della Nazionale tedesca, Joachim Loew, nella conferenza stampa in vista della sfida di domani tra Germania e San Marino. Tedesco dovrebbe prendere il posto di Markus Weinzierl, che dovrebbe essere licenziato dopo appena un anno. Sarebbe il 20/o allenatore della formazione di Gelsenkirchen negli ultimi 15 anni. Nella stagione appena conclusa lo Schalke 04 è arrivato 10/o in Bundesliga e non si è qualificato per le competizioni europee, per la prima volta in 7 anni.