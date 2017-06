Immobile, obiettivo goleada

FIRENZE, 9 GIU - "Battere il Liechtenstein non basterà, dovremo anche segnare più gol possibili". Ciro Immobile suona la carica e punta alla goleada in vista della partita di domenica a Udine, ultima della stagione, valida per le qualificazioni mondiali. "All'andata segnammo quattro reti in mezz'ora poi purtroppo ci fermammo lì - ha continuato l'attaccante della Lazio e della Nazionale - Ora cercheremo le energie necessarie per fare meglio". Anche perché nel duello con la Spagna per il primato della classifica che vale l'accesso diretto a Russia 2018 la differenza reti sarà fondamentale e ad ora premia la formazione iberica: "Spero che a Skopie contro la Macedonia la Spagna perda per strada qualche punto, sarei bugiardo se dicessi il contrario".