Morata lascia Real, è vicino allo United

MADRID, 9 GIU - Alvaro Morata ha deciso di lasciare il Real Madrid, con probabile destinazione Manchester United, riferisce oggi la stampa spagnola. Secondo Marca online, l'ex attaccante della Juventus ha fatto sapere stamattina alla direzione del club blanco che ha deciso di andarsene, stanco di fare la riserva di lusso. Non c'è ancora un accordo con un'altra società, secondo la tv pubblica Tve. Ma la destinazione più probabile sembra essere il Manchester United, che secondo The Telegraph, sarebbe pronto a offrire 70 milioni per il cartellino dell'attaccante della Nazionale spagnola, considerato un rinforzo prioritario da José Mourinho. Il Real Madrid, scrive Marca, ne chiede 90.