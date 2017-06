Nicola, via a viaggio bici fino Torino

CROTONE, 9 GIU - E' iniziato alle 14 il viaggio in bici di Davide Nicola, allenatore del Crotone, verso Vigone, suo paese di residenza nel torinese. Tour che il tecnico ha intrapreso per tenere fede alla promessa fatta in caso di salvezza e legato ad una iniziativa dell'ufficio comunicazione del Crotone per sensibilizzare al tema della sicurezza stradale con il patrocinio dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada e della Federazione Italiana Amici della Bicicletta. "Siamo molto orgogliosi di portare in giro il nome di queste due Onlus" ha detto Nicola che è stato accompagnato per un tratto da un gruppo di cicloamatori. La prima tappa si completerà a Roseto Capo Spulico. Il giro - che finirà il 17 giugno - toccherà le città della sua carriera di calciatore ed allenatore: Taranto, Bari, Pescara, Ancona, poi Livorno e quindi Genova e Torino. Nicola ha anche incontrato il presidente Gianni Vrenna per parlare del rinnovo: "Abbiamo discusso, ma siamo rimasti che ci rivedremo al termine di questa faticaccia".