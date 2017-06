L'Argentina di Sampaoli batte il Brasile

ROMA, 9 GIU - L'Argentina del nuovo ct Jorge Sampaoli ha battuto per 1-0 il Brasile in un'amichevole disputata a Melbourne, in Australia, davanti ad oltre novantamila spettatori. La rete decisiva è stata siglata da Mercado alla fine del primo tempo raccogliendo un colpo di testa di Otamendi infrantosi sul palo. Nella ripresa, al 18', l'occasione più ghiotta per il pari dei verdeoro che, nella stessa azione hanno colpito il palo prima con Gabriel Jesus e poi con Willian. Un legno, tuttavia, era stato colpito anche dall'Argentina nella prima frazione con Di Maria. Nella formazione schierata da Sampaoli dal 1' figuravano Messi, gli juventini Higuain e Dybala, l'interista Banega e il laziale Biglia. Per il ct brasiliano Tite, che invece ha fatto riposare Alisson, Dani Alves, Miranda, Marcelo e Neymar, è stata la prima sconfitta nelle dieci partite giocate finora sotto la sua gestione.