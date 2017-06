Wolfsburg: Gomez prolunga di un anno

ROMA, 9 GIU - Il 31enne attaccante Mario Gomez, ex Fiorentina, ha prolungato di un anno, sino al 2018, il suo contratto con il Wolfsburg. Il club biancoverde, che ha invece appena ceduto Ricardo Rodriguez al Milan, è rimasto in Bundesliga dopo essere "sopravvissuto" allo spareggio salvezza contro l'Eintracht Braunschweig: nel match d'andata, Gomez segnò su rigore per l'1-0 finale (risultato poi bissato dai Lupi al ritorno).