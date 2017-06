Real, per Cr7 un mese intero di vacanze

ROMA, 9 GIU - Per sperare di ripetere la stagione che lo ha visto trionfare in Liga e in Champions (con la possibilità di vincere il suo 5/o Pallone d'Oro), Cristiano Ronaldo avrà quest'estate un mese intero di vacanze Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha avuto un colloquio con il presidente Florentino Perez nel quale ha affrontato il tema dell'impiego dell'asso portoghese giungendo alla conclusione che Cristiano si è reso conto 'che per vincere tutto è inutile giocare sempre'. Per questo motivo CR7 avrà un mese di vacanze che scatterà dopo l'ultimo impegno ufficiale, nel migliore dei casi dopo la finale di Confederations Cup (2/7). Cristiano Ronaldo dovrebbe quindi saltare tutto il precampionato del Real e la Supercoppa Europea (8/8 a Skopje col Manchester United). Zidane vorrebbe che Ronaldo si alleni per dieci giorni prima di giocare la sua prima partita. Il portoghese dovrebbe essere quindi pronto per la Supercoppa di Spagna contro il Barcellona (metà agosto).