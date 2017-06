Chiellini, ko con Real? Esperienza utile

ROMA, 9 GIU - "L'unico rimpianto è che non siamo riusciti a giocare una partita da Juve, né nel primo tempo e neppure nella ripresa. Però, questa esperienza ci servirà in futuro, perché la volontà di tutti noi è di rigiocare partite come quella a Cardiff. E vogliamo farlo possibilmente già l'anno prossimo". Così, parlando ai microfoni di Raisport dal ritiro della Nazionale, a Coverciano, Giorgio Chiellini ha parlato della sconfitta della squadra bianconera nella finale di Champions disputata sabato scorso, nella capitale gallese, contro il Real Madrid, che si è imposto nettamente per 4-1.