Mirror: tensioni Conte-Costa da ottobre

ROMA, 9 GIU - I rapporti fra Diego Costa e Antonio Conte, che hanno determinato la rottura definitiva fra l'attaccante spagnolo e il Chelsea campione d'Inghilterra, sono stati burrascosi lungo tutta la stagione appena conclusasi, ben al di là, quindi, del freddo sms con cui il tecnico lunedì scorso ha scaricato il giocatore. E certamente non deve aver aiutato le buone relazioni l'idea di Costa di pubblicare su un social network, nel novembre scorso, una foto che lo immortalava a cena con Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid. Istantanea pubblicata oggi dall'inglese "Daily Mirror", il quale ricorda che le tensioni fra Costa e Conte ebbero inizio ad ottobre, quando il giocatore manifestò insofferenza per i continui rimbrotti subiti dall'allenatore durante una partita. Il 28enne di origini brasiliane era arrivato a Londra nel 2014 proprio dall'Atletico e, in seguito, non ha fatto segreto di essere ben disponibile a tornarci, nonostante sia sotto contratto con i Blues fino al 2019.