Benevento, festa fino all'alba per la A

BENEVENTO, 9 GIU - E' stata festa fino all'alba a Benevento: i giallorossi si sono svegliati in serie A, dopo la vittoria di ieri sera contro il Carpi al Vigorito. Migliaia di persone, tra cui moltissimi ragazzini, sono scese in piazza sia in città che nei grossi centri della provincia per festeggiare il successo sportivo del team guidato da Baroni e dal presidente Vigorito. Erano circa le 2 di notte quando il pullman del Benevento calcio ha varcato la centralissima piazza Risorgimento. Diverse centinaia di persone hanno atteso i calciatori. Cori, striscioni, fumogeni giallorossi, hanno accolto gli 'eroi' per una grande festa di piazza. Calciatori e dirigenti della squadra giallorossa si sono intrattenuti nel cuore di Benevento fino a tardi.(ANSA).