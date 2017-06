Milan: firma via social per Rodriguez

MILANO, 8 GIU - Ricardo Rodriguez sarà un calciatore del Milan per i prossimi quattro anni. La firma del contratto del terzino svizzero è stata trasmessa in diretta video su Facebook, nel solco di una strategia comunicativa sempre più social adottata dalla nuova dirigenza del club rossonero, inaugurata una settimana fa con il rinnovo di Vincenzo Montella. "Rodriguez ha dimostrato il suo valore sul campo negli anni, ma anche il suo entusiasmo. Abbiamo bisogno di giocatori bravi e con un certo entusiasmo a vestire questa maglia che non è come le altre, è una maglia pesante" ha sottolineato il ds rossonero Massimiliano Mirabelli, al fianco del venticinquenne svizzero e dell'ad Marco Fassone, prima delle firme sul contratto fino al 30 giugno 2021, con cui è diventato ufficiale il trasferimento del calciatore dal Wolfsburg, che ha incassato circa 18 milioni di euro dal Milan.