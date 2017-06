Messi compra hotel 4 stelle in Catalogna

BARCELLONA, 8 GIU - Leo Messi non solo stella del calcio ma anche uomo d'affari: la 'pulce' argentina del Barcellona ha comprato sulla costa catalana per 30 milioni di euro un hotel quattro stelle di 77 stanze, riferisce la stampa spagnola. L'albergo si chiama MiM, è stato costruito nel 2013 e si trova in seconda linea sul mare nella località turistica di Sitges, a 40 km a sud di Barcellona. La gestione dell'hotel, spiega Expansion, sarà affidata al gruppo alberghiero Majestic. La notizia, che arriva con le prime anticipazioni sul rinnovo fino al 2021 del contratto di Messi con il Barca, sembra indicare che l'argentino non intenda muoversi dalla Catalogna.