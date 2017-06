Siviglia: Berizzo nuovo allenatore

ROMA, 8 GIU - Ancora un tecnico argentino al Siviglia che, per il dopo-Sampaoli, ha scelto Eduardo Berizzo, in uscita dal Celta Vigo. Il club andaluso, infatti, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo di principio con l'allenatore 47enne per due stagioni. La firma sul contratto, viene precisato, verrà apposta nei prossimi giorni. Tra il 2007 e il 2010, Berizzo è stato il vice del ct del Cile Marcelo Bielsa. Nel 2014 è approdato al Celta conducendolo ad un ottavo e ad un sesto posto nei primi due anni, mentre nella stagione appena conclusa ha ottenuto solo la 13/a posizione, ma anche la semifinale di Europa League, eliminato dai futuri campioni del Manchester United. Quest'estate il Siviglia tenterà l'ingresso nella fase a gironi di Champions League affrontando il turno preliminare.