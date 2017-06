Inter: Eder, sarei felice di restare

MILANO, 8 GIU - "Spalletti all'Inter? Io penso solo alla Nazionale in questo momento, poi andrò in vacanza. Parlerò col club insieme ai miei agenti e vedremo cosa deciderà il mister. Se mi vuole, resterò all'Inter perché sono contento di essere in uno dei club più blasonati al mondo. Se non dovesse essere così, staremo a vedere cosa può accadere". Eder, dopo l'amichevole con la Nazionale contro l'Uruguay, parla del suo futuro. L'attaccante dell'Inter, ieri in gol con la maglia azzurra, non è sicuro di restare a Milano. Sono molti i giocatori destinati a fare le valigie, soprattutto in attacco: Gabigol è vicino al Las Palmas e Biabiany è ad un passo dallo Sparta Praga, tanto che ci sarebbe già un accordo tra i club.