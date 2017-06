Antognoni,Primabvera viola merita finale

FIRENZE, 8 GIU - "Ho visto la partita della Primavera, è stata rocambolesca e ha dimostrato che il calcio, fino al 93', non finisce mai. E' andata bene alla Fiorentina e male alla Juve che ha subìto questa sconfitta ai rigori, ma devo dire che i nostri ragazzi hanno giocato bene nonostante fossero in inferiorità numerica, e hanno meritato questa qualificazione". Così il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha commentato la vittoria ai calci di rigore della Primavera viola nella semifinale tricolore, a margine della cerimonia di conferimento del Gonfalone d'argento alla Fondazione Tommasino Bacciotti. "E' un vanto per il nostro settore giovanile che sta crescendo e l'arrivare alla finale non solo maschile ma anche femminile, quest'anno, ci fa gioire - ha continuato il campione del mondo del 1982 -. Vuol dire che i ragazzi, insieme all'allenatore, hanno lavorato bene e quindi ci sono diversi giovani da tenere d'occhio e credo che Pioli qualcuno lo ha già identificato e lo porterà in ritiro, per valutarlo".