Azzurri al lavoro per il Liechtenstein

FIRENZE, 08 GIU - La Nazionale è rientrata a Coverciano dopo l'amichevole vinta ieri sera a Nizza per 3-0 contro l'Uruguay. Un successo utile per risalire posizioni nel ranking Fifa e per preparare l'impegno di domenica a Udine contro il Liechtenstein, valido per le qualificazioni a Russa 2018. Agli azzurri, che questo pomeriggio sosterranno un allenamento, si è aggregato il centrocampista Gagliardini che ha lasciato l'Under 21 per colmare il vuoto provocato dall'infortunio di Marchisio.