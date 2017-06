Mondiali U.20, Italia-Inghilterra 1-3

ROMA, 8 GIU - Sfuma il sogno mondiale dell'Italia under 20 di 'Bubu' Evani. Gli azzurri sono stati sconfitti per 3-1 (0-1) dall'Inghilterra nella seconda semifinale del torneo iridato, giocata a Jeonju. Match winner dell'incontro è stato Solanke, talento che il Liverpool ha appena 'soffiato' al Chelsea, autore di una doppietta. A segno anche Lookman. L'Italia aveva chiuso il primo tempo in vantaggio con un gol di Orsolini dopo due minuti di gioco. In finale l'Inghilterra affronterà il Venezuela, che oggi ha eliminato l'Uruguay.