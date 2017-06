Mondiali U.20: Venezuela prima finalista

ROMA, 8 GIU - Il Venezuela è la prima finalista dei Mondiali under 20 in corso in Corea del Sud. A Daejeon, i ragazzi della "Vinotinto" hanno battuto l'Uruguay per 4-3 dopo i calci di rigore. Al termine dei supplementari il risultato era stato di 1-1, con reti nei tempi regolamentari di De la Cruz per la Celeste, al 49' su rigore, e di Sosa al 91' per i venezuelani. L'errore decisivo dal dischetto è stato dello stesso De La Cruz. In finale il Venezuela affronterà la vincente di Italia-Inghilterra.