Stadio Roma: primo ok M5s in commissione

ROMA, 8 GIU - La commissione Sport del Comune di Roma ha dato parere favorevole alla delibera sul futuro stadio della società giallorossa, che andrà in aula la prossima settimana. Il M5s ha votato compatto per il sì, il Pd si è astenuto, il capogruppo di FdI Fabrizio Ghera non ha partecipato al voto. Domani sono previste riunioni di altre commissioni sul tema.