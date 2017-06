Azzurri: Marchisio ko,arriva Gagliardini

FIRENZE, 8 GIU - Claudio Marchisio torna a casa, al suo posto il ct Gian Piero Ventura chiama Roberto Gagliardini. Ancora un infortunio in casa azzurri: il centrocampista della Juventus, che si è fatto male durante l'amichevole con l'Uruguay a Nizza, è stato costretto a lasciare la nazionale e fare direttamente rientro al club di appartenenza per sottoporsi agli accertamenti del caso. Nel pomeriggio si aggregherà al gruppo Roberto Gagliardini, che ha dovuto lasciare il ritiro dell'Under 21 a Roma in vista degli Europei di categoria in Polonia, per raggiungere Coverciano. Il giocatore dell'Inter è quindi nella rosa dell'Italia che domenica affronterà il Liechtenstein, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018.