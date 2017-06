Atalanta: l'erede di Kessie è Haas

ROMA, 8 GIU - L'erede nell'Atalanta di Franck Kessie, appena ceduto al Milan, è Nicolas Haas. La società bergamasca, attraverso una nota sul proprio sito, comunica infatti di aver ingaggiato il 21enne svizzero, in scadenza di contratto con il Lucerna. Il centrocampista ha segnato 9 gol in 16 partite con l'Under 21 elvetica e 2 in 55 match in due stagioni e mezza di Super League.