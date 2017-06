Genoa: nuovo striscione contro Preziosi

ROMA, 8 GIU - Prosegue la contestazione nei confronti del presidente del Genoa Enrico Preziosi da parte della tifoseria. Dopo lo striscione di ieri, "Preziosi vattene", nella notte ne è stato affisso un altro alla cancellata di fronte all'ingresso della tribuna dello stadio Ferraris: "Vendi... Non ti vogliamo!!!", il messaggio lasciato dai tifosi. Ad esacerbare gli animi è soprattutto la doppia fase di stallo nella trattativa per la cessione del club e sul mercato per la costruzione della squadra per la prossima stagione.