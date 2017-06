D. Costa, Conte mi ha scaricato via sms

ROMA, 8 GIU - Antonio Conte scarica Diego Costa. A rivelarlo è stato l'attaccante spagnolo, secondo il quale il tecnico della squadra campione d'Inghilterra glielo avrebbe comunicato con un sms. "I miei rapporti con il manager non sono stati granché in questa stagione - ha ammesso il 28enne di origini brasiliane - Evidentemente non devo aver fatto abbastanza bene. Ma così è una vergogna: ho dovuto girare io il messaggio alla società, per sapere che cosa intende fare. E intanto è chiaro che il tecnico vuole fare a meno di me e che quindi dovrò trovarmi una squadra". Non è un segreto che il giocatore gradirebbe tornare all'Atletico Madrid, da dove il Chelsea lo prelevò nel 2014; il problema è lo stop al mercato imposto dalla Fifa al club madrileno, che potrebbe muoversi solo a partire dalla prossima sessione invernale. E la volontà di Costa, nella stagione che porterà al Mondiale, vacilla. "Sarebbe molto bello tornare a Madrid - ha sottolineato - Ma stare fermo cinque mesi sarebbe duro per me, ho bisogno di giocare".