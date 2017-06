Da Belotti a Silva,Milan cerca una punta

MILANO, 7 GIU - Il Milan si muove su più fronti alla ricerca di un nuovo centravanti. Ora che si è raffreddata la pista che porta ad Alvaro Morata, i dirigenti rossoneri hanno intensificato i rapporti con il Torino per Andrea Belotti, blindato da una clausola rescissoria da 100 milioni di euro che però vale solo per l'estero: si parla di una prima offerta respinta dal club granata perché ritenuta troppo bassa. Un altro attaccante seguito molto attentamente è Pierre-Emerick Aubameyang, destinato a lasciare il Borussia Dortmund e nel mirino di alcune big d'Europa come Psg e Manchester United. Potrebbe essere un'opzione alternativa il portoghese André Silva: l'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli hanno già parlato con il suo agente, Jorge Mendes, nello scorso fine settimana a Cardiff, a margine della finale di Champions League, ed è atteso un secondo incontro domani a Milano. Con il procuratore portoghese potrebbe essere intavolato anche un discorso per James Rodriguez, che non trova spazio al Real Madrid.