Roma, Pallotta fiducioso per assemblea

ROMA, 7 GIU - "Siamo soddisfatti che la giunta di Roma Capitale abbia votato a favore del nuovo progetto dello Stadio della Roma e sono fiducioso che tutta l'assemblea capitolina possa dare un voto favorevole la prossima settimana, così che il progetto possa tornare in Regione Lazio, dove sono sicuro che sarà guidato a destinazione in tempi rapidi, in modo da poter avviare al più presto i lavori". Così il presidente della Roma, James Pallotta, in seguito alla deliberazione della giunta di Roma Capitale sul progetto Stadio della Roma - Tor di Valle.