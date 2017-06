Spalletti in Cina, verso la nuova Inter

MILANO, 7 GIU - Riunioni fiume e presentazioni ufficiali, Luciano Spalletti è a Nanchino per incontrare Zhang Jindong e pianificare il mercato dell'Inter. Un viaggio lampo, con il ritorno a Milano previsto venerdì mattina, per conoscere la proprietà del club nerazzurro, fissare gli obiettivi stagionali e decidere acquisti e cessioni Manca l'ufficialità ma è chiaro che Spalletti è il nuovo allenatore dell'Inter. Ad annunciarlo è stato lui stesso ieri. Nel fine settimana ci sarà la firma sul biennale da 4 milioni di euro a stagione, poi conferenza stampa di presentazione, probabilmente lunedì. Intanto il tecnico toscano parlerà dei rinforzi necessari per rilanciare la squadra. Si lavora per Rudiger, in grado di giocare come centrale e come terzino. Si ragiona anche sulle cessioni, perché l'Inter è obbligata a rientrare dei parametri del Fair Play Finanziario entro il 30/6 Manchester United e Psg sarebbero pronti a offrire 40 milioni di euro per Perisic. Spalletti però vorrebbe puntare sul croato per la prossima stagione.