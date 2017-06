Under 20, Italia sfavorita con inglesi

ROMA, 7 GIU - Traguardo difficile ma non impossibile per l'Italia Under 20 ai Mondiali di categoria in corso di svolgimento in Corea del Sud. Dopo la vittoria in rimonta nei quarti di finale contro lo Zambia, i quotisti Snai prevedono una semifinale impegnativa per gli azzurrini, contro un'Inghilterra fin qui impeccabile (quattro vittorie e un pareggio nei cinque incontri disputati) e imbattuta da oltre un anno. Inglesi favoriti a 2,50 con l'Italia a 2,90 e il pareggio al 90' a 3,10. Tre gli Over consecutivi messi insieme dai ragazzi di Evani, ma contro una difesa solidissima (appena due i gol subiti) in lavagna vince l'Under: una partita da meno di tre reti complessive si gioca a 1,43, per un punteggio più "sostanzioso" si sale a 2,40. Il distacco tra le due squadre si fa più ampio nelle scommesse sul vincente, dove l'Italia chiude il tabellone a 4,50; l'Inghilterra è seconda a 3,50, subito dietro l'Uruguay (3,25), mentre il Venezuela è dato a 4,00.