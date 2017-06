Garritano, in Polonia per fare bene

ROMA, 7 GIU - "Andiamo all'Europeo con la convinzione di fare bene, siamo un gruppo molto affiatato, ma soprattutto competitivo". Così l'attaccante del Cesena e della Nazionale Under 21, Luca Garritano, tra i 23 designati dal ct Luigi Di Biagio per il prossimo Europeo da disputare in Polonia. L'esordio il 18 giugno contro la Danimarca: "Ci stiamo preparando molto bene - sottolinea Garritano - per arrivare il 18 al massimo della nostra condizione fisica, mettendo in questi giorni la benzina nelle gambe e preparandoci a dovere anche a livello tattico. Abbiamo uno spirito battagliero, non ci siamo mai tirati indietro lungo tutto il cammino e non lo faremo certo questa volta. Abbiamo la consapevolezza della nostra forza come squadra e dei nostri mezzi, ma al tempo stesso c'è il massimo rispetto nei confronti degli avversari che affronteremo, tutte squadre preparate e potenzialmente attrezzate per vincere l'Europeo".