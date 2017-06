Torino, ritiro a Bormio dal 14 al 28/7

TORINO, 7 GIU - Definite le date e le modalità del ritiro precampionato del Torino. I granata prepareranno la prossima stagione a Bormio dal 14 al 28 luglio, con allenamenti quotidiani ad ingresso libero per i tifosi. In programma anche tre amichevoli, la prima domenica 16 luglio, alle 17, contro la Casateserogoredo, squadra che milita in Eccellenza, la seconda giovedì 20 luglio, alla stessa ora, contro l'Olginatese (serie D), per chiudere domenica 23 luglio, sempre alle 17, contro il Renate (LegaPro). La presentazione ufficiale della squadra in piazza Del Kuerc, a Bormio, è in programma sabato 22 luglio alle ore 21.