Firenze, in oltre 200 a funerali Sarti

FIRENZE, 7 GIU - Oltre 200 persone hanno partecipato questo pomeriggio ai funerali di Giuliano Sarti, il portiere della 'grande Inter' morto ieri a Firenze e definito da molti 'campione oltre che di sport anche di umanità, sensibilità, delicatezza e coraggio'. Il rito funebre si è tenuto nella basilica di San Miniato al Monte. Tanti gli ex colleghi che hanno voluto dare l'ultimo saluto all'estremo difensore: tra loro Bruno Bolchi, Luciano Chiarugi, Andrea Orlandini e Mario Corso. Per la Fiorentina presente il vicepresidente Gino Salica mentre per le istituzioni il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e l'assessore comunale allo sport Andrea Vannucci. Sulla bara oltre ad un fascio di rose bianche erano adagiate le sciarpe dell'Inter e della Fiorentina mentre ai lati i gonfaloni dell'A.c. Fiorentina, del museo della Fiorentina e dell'Inter.