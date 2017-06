Argrntina, ct Sampaoli prova il 3-4-3

ROMA, 7 GIU - Ha le idee chiare il nuovo ct dell'Argentina Jorge Sampaoli: al suo secondo giorno di lavoro ha provato ripetutamente in allenamento il tridente offensivo Dybala-Messi-Higuain, nel segno di 3-4-3 che è lo schema a cui si è sempre ispirato nel corso della carriera di allenatore Sampaoli sembra avere già chiara in mente la formazione che manderà in campo venerdì a Melbourne nell'amichevole contro il Brasile. Romero sarà confermato nel ruolo di portiere, Mercado, Mammana e Otamendi comporranno il trio difensivo mentre Biglia e Banega saranno i centrali di centrocampo, con Salvio e Di Maria nel ruolo di esterni alti. In avanti, come detto, Messi e i due della Juventus, Dybala e Higuain Quanto al Brasile il ct Tite ha già chiarito quale sarà la formazione iniziale della sfida con l'Albiceleste schierata con il 4-1-4-1: Weverton, Fagner, Thiago Silva, Gil, Filipe Luís; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho, Willian; Gabriel Jesùs.